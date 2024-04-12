Туктамышева: мне очень нравится Рианна. До Супербоула несколько раз хотела её взять

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о постановке нового номера под песни Рианны.

«Выбор музыки обусловлен тем, что мне очень нравится Рианна. До Супербоула я несколько раз хотела её взять, но мне чего-то не хватало. Энергетики музыки не хватало — нужно было делать специальные басы, барабаны вставлять. А после Супербоула поняла, что она там хороший перформанс устроила, ремикс — это та музыка, которую уже можно взять.

У неё мне очень много песен нравится — буквально в каждом альбоме две точно найду. Из этого номера — не могу объективно оценивать любимую песню. У меня это всё идёт вместе с движениями. Но когда я снимаю кофту и идёт растанцовка — одна из любимых вещей», — передаёт слова Туктамышевой с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.