«Неприятное падение, но настроение отличное». Игнатов — о выступлении на шоу Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов прокомментировал свой прокат на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Этот номер мы делали в прошлом году для «Русского вызова». Не припомню, как, что и почему, но сама идея понравилась, и решили сделать такой номер — русский, который близок каждому жителю нашей страны. Это культовая история, культовый фильм. Надеюсь, что людям нравится.

В «Мегаспорте» отличная атмосфера, очень тепло встречают. Случилось упасть немножко в начале — не самое приятное падение, но настроение отличное», — передаёт слова Игнатова с шоу в Москве корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.