Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева пошутила, что превращается в Ягудина

Медведева пошутила, что превращается в Ягудина
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом показательном номере, который она представила в Москве, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Музыку нашла, придумала образ, обратилась к Настюшке Скопцовой за помощью, и мы вдвоём это сотворили. Атмосфера хорошая, спокойная. Обычно я нервничаю, а сегодня — нет. Шоу — это больше работы, чем удовольствия. Работа, и по силам чувствуется, что это физическая работа, в 24 года уже менее прикольно становится. Для меня это работа, которая в удовольствие. Когда я знаю, что прыгну этот сальхов — это нормально. Мне кажется, я в Лёшу Ягудина превращаюсь. У него всё на тулупе завязано, а у меня — на сальхове (смеётся)», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Хочу видеть тебя во всём розовом». Огненное (в прямом смысле) шоу Тутберидзе в Петербурге
«Хочу видеть тебя во всём розовом». Огненное (в прямом смысле) шоу Тутберидзе в Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android