«Встала и не пускала меня на лёд». Козловский рассказал о смешном случае на шоу Тутберидзе

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о забавном случае, произошедшем с ним на шоу Этери Тутберидзе.

«Иногда бывает сложно найти место, где сесть. Был интересный случай в Барнауле — начался номер, и там была группа детей, у которых была воспитательница, руководитель. Она, видимо, не очень правильно вообще меня восприняла — подумала, что я какой-то фанат, который в плаще и шапке пытается прорваться ко льду — видимо, к Саше Трусовой. И она встала и не пускала меня! А у меня играет музыка, тренеры все смеются. Я пытаюсь прорваться, у меня тайминг, мне надо успеть выйти на лёд.

Благо представитель службы безопасности резко вмешался в данную ситуацию и всё же освободил мне дорогу. Без него, мне кажется, Саша бы катала номер в одиночестве, инспектор Клузо бы не добрался до своей Розовой пантеры даже в обозримой перспективе», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.