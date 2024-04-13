Траньков: чемпионат Европы — лёгкая прогулка по сравнению с чемпионатом России

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков ответил на вопрос, сохраняется ли у него мотивация тренировать спортсменов в условиях отстранения от международных стартов. Напомним, спортсмен является одним из тренеров в команде Этери Тутберидзе.

«В моём виде, в парном катании, мы всё равно лучшие. Мы привыкли быть лучшими в мире. И, в принципе, у нас чемпионат России — это главный старт. Всегда было так же как и, я думаю, в женском одиночном. Это самый главный старт. Чемпионат Европы по сравнению с ним — это вообще лёгкая прогулка. И поэтому, допустим, Татьяна Волосожар, моя супруга, она трёхкратная чемпионка России, но четырёхкратная чемпионка Европы. То есть чемпионат России выиграть сложнее», — сказал Траньков на YouTube-канале «Каток».