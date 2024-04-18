Мишин ответил на вопрос, когда Семененко приступит к тренировкам

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что его подопечный Евгений Семененко всё ещё восстанавливается после полученной травмы.

«Семененко восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

Напомним, фигурист Семененко получил травму правого голеностопного сустава во время попытки исполнения четверного акселя на тренировке. Восстановления 20‑летнего спортсмена займет минимум семь дней.

В этом сезоне Семененко защитил титул чемпиона России во второй раз, а на «Спартакиаде сильнейших» стал победителем в мужском одиночном катании. В период, когда российским фигуристам было разрешено выходить на международные старты, Семененко стал бронзовым призёром этапа Гран-при ISU в Канаде в 2021 году.