Американские фигуристы получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ-2022

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщила фигуристка Алекса Книрим.

«Шоколадные медали, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждём (настоящих)», — написала Книрим на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алексы Книрим

Напомним, в январе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на четыре года за нарушение антидопинговых правил российскую фигуристку Камилу Валиеву. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года.

Позже Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о перераспределении наград за командный турнир фигуристов на ОИ-2022, победу в котором одержала сборная России с Валиевой в составе. Согласно решению ISU, золото командного турнира было присуждено сборной США, а россияне должны получить бронзу. Сообщалось, что вручение наград может пройти на Олимпиаде в Париже.