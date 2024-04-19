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Туктамышева — о курьёзе на шоу: теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов»

Туктамышева — о курьёзе на шоу: теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов»
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева иронично прокомментировала курьёзную ситуацию, произошедшую с ней во время выступления на одном из шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

На шоу, прошедшем во Владивостоке, Елизавета Туктамышева выступала с показательным номером под песню исполнительницы Рианны. Во время исполнения прыжка с фигуристки слетели штаны. Позже Туктамышева сорвала часть костюма и продолжила прокат в шортах.

«Лёгким движением руки брюки превращаются …. в элегантные шорты!» Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», — написала Туктамышева на своей странице в социальных сетях.

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