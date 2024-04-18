«Это не классно и не оригинально». Тарасова — о слетевших штанах Туктамышевой

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что слетевшие штаны Туктамышевой на выступлении — это запланированная трансформация костюма, но она не новая в исполнении.

«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у неё были шорты. Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Напомним, на шоу Тутберидзе у российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны, однако несмотря на то, что они слетели раньше, чем должны были, это был запланированный момент. Сразу после прыжка фигуристка сорвала часть костюма и продолжила кататься в шортах.

Материалы по теме Видео: у Елизаветы Туктамышевой в прыжке слетели штаны на шоу Тутберидзе

Сама Туктамышева прокомментировала это в социальных сетях, с юмором написав, что это было самое эффектное переодевание.