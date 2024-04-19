Татьяна Мишина отреагировала на решение Коляды уехать работать тренером в Китай

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала решение серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 в командном турнире фигуриста Михаила Коляды работать тренером в Китае.

«Коляда пробует и развивается. В Китае известная школа, были знаменитые парники. Я думаю, что попробует себя в роли тренера и поймёт, нравится или нет. Все шоу уже заканчиваются, поэтому профессия тренера самая близкая в плане, чем заниматься дальше. Михаил вдумчивый товарищ, умеющий и знающий. Поэтому он найдёт своё применение на тренерском поприще.

Он поедет в Китай с супругой, всё будет комфортно и удобно. Я думаю, он, наверное, едет в Китай на какой-то период, не навсегда. Все фигуристы, которые заканчивают, пробуют себя. Найти себя сразу непросто, поэтому все занимаются разным, чтобы понять, что интереснее и ближе. Ну а в тренерской работе главное понять, хватит ли терпения обучать всех. Знаний у Коляды достаточно, так что есть что передать спортсменам. Я думаю, что у него всё получится», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.