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Косторная: я рада поработать с Костылевой, но назвать себя постановщиком пока не могу

Косторная: я рада поработать с Костылевой, но назвать себя постановщиком пока не могу
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Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании вместе со своим партнёром и супругом Георгием Куницей, ответила на вопрос, может ли она назвать себя хореографом-постановщиком. По словам спортсменки, она ещё не обладает достаточным опытом в этой сфере, но старается совершенствоваться и больше практиковаться.

«Я не могу назвать себя полноценным постановщиком, потому что полноценные постановщики — это те, кто с огромным именем, я таким пока не являюсь, я пробую. Я рада предоставленной возможности. Лена Костылева — прекрасный спортсмен, рабочий. Всё проходит хорошо. Нам помогает Евгений Викторович Плющенко. Он выбрал музыку. Нам всем понравился этот выбор, и мы работаем», — приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Косторная поставит новую короткую программу для Елены Костылевой, 12-летней фигуристки, недавно перешедшей в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

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