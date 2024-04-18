Мама Костылевой: Лена и Косторная близки по духу, обе – взрывные и эмоциональные

Ирина Костылева, мама 12-летней российской фигуристки Елены Костылевой, прокомментировала новость о том, что новую короткую программу её дочери ставит чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная.

«Алёна близка по духу Лене, по характеру похожи, такая же взрывная и эмоциональная, конёк классный у обеих. О том, что программу будет ставить Алёна, мы знали с первого дня, музыку Евгений Викторович предложил на второй день. Программа уже до дорожки шагов поставлена, всего лишь за два с половиной часа была поставлена программа. Работалось легко, Лена с Алёной давно знакомы, они тренировались целый год. Алёна всегда была для неё кумиром.

Музыку к произвольной программе выбрала Лена, она была выбрана ещё два года назад, я сразу дала Евгению Викторовичу послушать, и он сказал, что это самое то», — приводит слова Костылевой ТАСС.