Кондратюк, Медведева, Косторная посетили гендер-пати Александра Энберта и его жены

Сегодня, 19 апреля, состоялась гендер-пати, на котором серебряный призёр Олимпийских игр Александра Энберт и его жена Алеся узнали пол будущего ребёнка. Напомним, недавно пара сообщила о том, что в скором времени у них в семье случится пополнение.

«Друзья, спасибо, что вы здесь, несмотря на штормовое предупреждение, нам очень приятно с Лесей, что вы приехали разделить с нами эти эмоции, они действительно очень сильные. Мы сейчас волнуемся, но любой исход будет классный, мы обрадуемся любому исходу, но почему-то сейчас волнуемся. Спасибо, что вы с нами сегодня, для нас это очень важно. Это небольшое мероприятие, буквально на пять минут, но это такие важные пять минут! Вы с нами, спасибо всем!», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Мероприятие проходило на ВДНХ. Среди приглашённых гостей были Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алёна Косторная и Георгий Куница.

Пол ребёнка пара раскроет позже.