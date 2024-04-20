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Адам Сяо Хим Фа: хочу стать полноценным фигуристом, цель — прыгнуть все четверные

Адам Сяо Хим Фа: хочу стать полноценным фигуристом, цель — прыгнуть все четверные
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Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию среди мужчин Адам Сяо Хим Фа из Франции заявил, что его цель — выполнять все четверные прыжки в программах.

«Я хочу стать полноценным фигуристом. Хочу быть так же хорош в технике, как и в искусстве, и иметь и то, и другое на действительно высоком уровне. Хочу кататься так, как никто раньше не делал. И хочу привнести что-то новое в фигурное катание, что-то, что ещё не было сделано. Так что могу принести что-то более современное.

Конечно, технически я всё ещё хочу улучшить свои прыжки. Выполнить все четверные – это цель», — приводит слова Сяо Хим Фа A Divine Sport.

Фигурист также добавил, что начал получать удовольствие от артистической части выступления только к 18 годам, до этого его очень привлекали прыжки, которые он любит до сих пор.

Напомним, действующий чемпион Европы в этом году также завоевал первую медаль на чемпионате мира в Монреале (Канада). Он стал бронзовым призёром.

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