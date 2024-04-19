«Я пела только с девочками-подругами». Трусова отвергла идею Галлямова о совместном треке?

Фигуристка намекнула, что не заинтересована в подобном сотрудничестве. Всё из-за пародии на «Два крыла»? Новому хиту не быть?!

В мире фигурного катания горят нешуточные страсти, но фокус сменился со спорта на музыку. Выдающиеся атлеты нашей страны активно строят певческие карьеры. Неутомимый Александр Галлямов всерьёз задумывается о том, чтобы стать профессиональным рэпером, в то время как бесстрашная Александра Трусова выпускает треки с невероятной скоростью.

Тандем этих спортсменов взорвал бы российские чарты. И ученик Тамары Москвиной это понимает, поэтому он предложил фигуристке сотрудничество, но та ответила неоднозначно.

Неужели Саша отказала? Почему? Всё из-за критики Галлямова и его пародийного кавера на «Два крыла»?

Трусова намекнула, что не хочет записывать трек с Галлямовым

Увлечение нового поколения фигуристов музыкой давно не новость. Всё чаще наши именитые спортсмены пробуют себя в отличной от основной дисциплине: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Алёна Косторная — список можно продолжать ещё долго. Не осталась в стороне и Александра Трусова, исполнительница хита «Два крыла» и нашумевшего трека «Я не кукла».

Успех серебряного призёра Олимпиады в Пекине не остался незамеченным среди её коллег, причём Александр Галлямов не только проникся вокалом Русской ракеты, но и захотел заключить с ней взаимовыгодное сотрудничество. Сам ученик Тамары Москвиной уже давно грезит о карьере рэпера и радует публику любопытными фристайлами.

В итоге Саша предложил Королеве квадов записать совместный трек, но ответ оказался не таким очевидным. По контексту слов Трусовой можно понять, что у неё высокие требования к будущему партнёру и что Галлямов на эту роль не совсем подходит. Во-первых, Саша отметила, что пела лишь с девушками-подругами. Во-вторых, она отдельно выделила, что для этого специально училась у профессионала (в этом чувствуется укол в сторону спортсмена, который оттачивает своё мастерство самостоятельно). Наконец, Трусова поставила жёсткие условия — «нормальные музыка и слова» (будто в ней есть сомнение, что Галлямов сможет выполнить данный пункт).

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я не знаю, как это может вообще получиться в принципе, потому что я пела только с девочками-подругами, и мы очень много ходили на вокал, чтобы понимать друг друга. А как он хочет это осуществить, я не знаю. Он сказал: «Давай, типа, я куплеты спою, а ты — какой-то припев». Если будут нормальные музыка, слова, то, в принципе, могу», — сказала фигуристка в интервью Окко.

Галлямов разозлил Трусову, сделав ироничный кавер на её песню?

Тем временем Саша уверен, что у их тандема большой потенциал. Трусова и Галлямов могут стать авторами нового хита, но для этого спортсменка должна согласиться. Что-то её останавливает от того, чтобы сказать 100-процентное «Да».

Вероятно, слова и действия Галлямова, который в последнее время стал человеком медийным с запасом острот по любому поводу в спорте и вне его. Трусова и её песни тоже попали под «обстрел»: Саша позволил себе покритиковать фигуристку за её второй трек.

«Вот теперь один дома, я у монитора сижу, словно Маколей Калкин после католического Рождества, и слушаю трек Трусовой с девчонками. Начну как простой диванный критик. Слишком много отрицаний «не» сразу наводят на негатив. И это не шутки! Саша, надеюсь, что ты это слышишь! Веселее давай будем все, ведь Новый год на носу! Это шутка, а на самом деле, видны ноты, которые звучат в душе исполнительницы.

Обратил внимание на то, что в этом треке есть строка, которая встречается в первой: «Отвечай, я сказала: «Можно!» и «Я сказала, что можно». Видимо, автор слов отобразил одну из главных мыслей Ракеты. Выглядит так, но хочется спросить про рифмовку: где двойные, тройные, где панчи, где строки речитатива?

Саня, не Эминем ты, но твой путь заслуживает только уважения. В общем, Королева квадов, жду новых песен, готовлю комменты», — прокомментировал он для «Матч ТВ».

А вот «Два крыла» настолько понравились Галлямову, что он решил сделать кавер на трек вместе с Владиславом Дикиджи и Романом Савосиным. Правда, получилось немного иронично.

«Не судите строго: слова пока что не подучили, подтанцовка хромает, звук не выставлен, но сколько эмоций! Группа «Пестики». Coming soon», — написал после этого спортсмен.

Галлямов-рэпер не устраивает Трусову, но так ли хороша она сама?

Трусова говорила, что к критике относится положительно, но, возможно, это небольшое преувеличение. Остроумные замечания Галлямова могли задеть её, и она решила ответить тем, что не готова работать с начинающим рэпером. Только не стоит забывать, что Саша тоже не профессиональная певица, поэтому её ультиматум выглядит лишним.

В конце концов, наряду с похвалой треков Трусовой было и много неодобрения. Уровень владения вокалом Русской ракеты обсуждали и специалисты из мира музыки, и коллеги по цеху. Не все были довольны.

Тем не менее хотелось бы, чтобы Саша продолжила развиваться в этом направлении и попробовала себя в других жанрах. И фит с Галлямовым — это классная идея, которую всё-таки надо ещё раз обдумать.