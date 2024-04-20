Тренер Яметовой сообщила, что фигуристка работает над тройным акселем

Елена Левковец, тренер призёра нескольких российских этапов Гран-при Вероники Яметовой, сообщила, что фигуристка в скором времени начнёт подготовку к новому сезону, в том числе будет ставить новые программы и продолжать работать над изучением тройного акселя.

«Вероника выступит на Всероссийском турнире памяти Ксенофонтова в конце апреля, после чего уже в мае займёмся постановкой программ, на этот раз нужно всё сделать пораньше. Немного отдохнёт с родителями, и будем готовиться к новому сезону здесь, в Екатеринбурге. Настроение после сезона-2023/2024 у Вероники отличное, получила позитивный заряд. Как с тройным акселем? Мы работаем», — приводит слова тренера Яметовой ТАСС.

Напомним, в прошедшем сезоне Яметова заняла пятое место на чемпионате России и стала шестой на Спартакиаде сильнейших. По итогам соревнований спортсменка попала в основную команду сборной России по фигурному катанию.