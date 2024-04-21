«Мы к этому идём». Евгений Плющенко ответил, хочет ли, чтобы у него родилась дочка

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, ответил, хочет ли, чтобы у него родилась дочка. Сейчас у спортсмена и его жены Яны Рудковской двое сыновей: 11-летний Александр и трёхлетний Арсений. Об этом Плющенко и Рудковская рассказали в эфире НТВ.
Журналист: Все ждут, когда вы за дочкой пойдёте…
Евгений Плющенко: Мы идём.
Журналист: Уже?
Е. Плющенко: Да.
Яна Рудковская: Надеемся.
Александр Плющенко: Нет, мне не надо никого. Подождите, блин, ещё.
Е. Плющенко: Может, девочек отдадим в хоккей, а может – будут заниматься гольфом, может – теннисом. Надо будет смотреть по ребёнку. Но то, что они будут уметь кататься на коньках – это обязательно.