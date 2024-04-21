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«Мы к этому идём». Евгений Плющенко ответил, хочет ли, чтобы у него родилась дочка

«Мы к этому идём». Евгений Плющенко ответил, хочет ли, чтобы у него родилась дочка
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Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, ответил, хочет ли, чтобы у него родилась дочка. Сейчас у спортсмена и его жены Яны Рудковской двое сыновей: 11-летний Александр и трёхлетний Арсений. Об этом Плющенко и Рудковская рассказали в эфире НТВ.

Журналист: Все ждут, когда вы за дочкой пойдёте…

Евгений Плющенко: Мы идём.

Журналист: Уже?

Е. Плющенко: Да.

Яна Рудковская: Надеемся.

Александр Плющенко: Нет, мне не надо никого. Подождите, блин, ещё.

Е. Плющенко: Может, девочек отдадим в хоккей, а может – будут заниматься гольфом, может – теннисом. Надо будет смотреть по ребёнку. Но то, что они будут уметь кататься на коньках – это обязательно.

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