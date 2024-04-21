Плющенко — о сыновьях: у нас умные дети
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко в эфире «НТВ» высказался о своих детях.
Александр Плющенко (о сыне Арсении): он очень умный у нас.
Евгений Плющенко: у нас умные дети. Арсений каждый день тренируется. Ему нравится.
Александр Плющенко: иногда помогаю брату, но у меня тоже тренировки.
Ранее бывший спортсмен ответил, хочет ли, чтобы у него родилась дочка. Сейчас у Плющенко и его жены Яны Рудковской двое сыновей: 11-летний Александр и трёхлетний Арсений.
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