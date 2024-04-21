Анна Щербакова показала, чем занимается в период восстановления от операции

Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, рассказала о своих занятиях во время восстановления после перенесённой операции на голеностопе.

«Давно я с вами не делилась тем, что у меня в жизни происходит. Дел, конечно, немерено, ни минуты покоя вообще. Можете за меня не переживать, у меня всё хорошо. Конечно, немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что совсем скоро я вернусь к своей насыщенной жизни. Потому что терпение у меня, честно говоря, уже заканчивается», — поделилась спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, Анна Щербакова не выступала из-за травмы ноги в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала в 2024 году, а в марте отказалась от выступлений в шоу и перенесла операцию. Позже спортсменка сообщала, что процесс восстановления после медицинского вмешательства может быть небыстрым, но её выздоровление идёт по плану.