Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что станет ведущей одного из шоу на Первом канале, которое выйдет в ближайшее время. На данный момент название шоу неизвестно.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей»,— сказала Валиева на стриме, который провела сегодня, 21 апреля, для китайских болельщиков на платформе Douyin.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а Валиеву — званий чемпионки Европы, России, чемпионки России по прыжкам и медалей этапов Гран-при России.

Материалы по теме
Юрист: случай с допингом китайских пловцов нельзя использовать для апелляции Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android