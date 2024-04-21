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«У нас сейчас нет таких мальчиков». Тарасова — об уровне мирового мужского катания

«У нас сейчас нет таких мальчиков». Тарасова — об уровне мирового мужского катания
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась об уровне мирового мужского фигурного катания. По словам специалиста, результаты чемпионата мира — 2024 года, который проходил в Монреале (Канада), показали, что российским фигуристам было бы тяжело соревноваться с представителями других стран.

«Смотрела чемпионат мира: боже мой, какие мальчики! К сожалению, у нас сейчас нет таких. Ну такая последняя разминка, боже милостивый, святая Богородица! Мало того что умеют всё, ещё и по-своему. Такая красота, такое мастерство!» — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Напомним, победителем чемпионата мира 2024 года стал американский фигурист Илья Малинин. Он набрал 333,76 балла по сумме двух программ и почти на 25 баллов опередил ближайшего соперника — серебряного призёра чемпионата мира японца Юму Кагияму. Третье место на турнире занял француз Адам Сяо Хим Фа, благодаря отличной произвольной программе сумевший подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое.

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