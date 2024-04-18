Великая Тарасова назвала фигуристку нецензурным словом. Ранее она буллила её за лишний вес

Мы все уважаем Татьяну Анатольевну — но, может, должны быть границы?

Татьяна Анатольевна Тарасова известна острым языком и не всегда лицеприятными публичными высказываниями в адрес фигуристов. Например, на комментаторском мостике её экспертные замечания бывают поистине бесценны, но затем Тарасова портит всё какой-нибудь цитатой, которая попросту неуместна (и это мягко сказано) в 2024 году.

На чемпионате России она очень жёстко прошлась по весу Майи Хромых, Андрея Мозалёва и Марии Талалайкиной — слушать это было очень неприятно.

А теперь и вовсе назвала Талалайкину «говном». Почему вообще такое произошло?!

Татьяна Анатольевна комментировала журналистам «Матч ТВ» довольно рядовой инфоповод — завершение Марией спортивной карьеры.

А вы её запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто её помнит. … Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины, — сказала Тарасова.

К общему посылу и правда нет никаких вопросов: о Марии Талалайкиной действительно помнят в основном только фигурнокатательные гики, она и правда не выступала за Россию на крупных международных соревнованиях.

Но называть фигуристку «говном»? В принципе, зачем называть любого человека «говном», ещё и в публичном поле? Кажется, Татьяна Анатольевна перестаралась в своём эпатаже, и уже не впервые.

Вот что она говорила про Талалайкину на чемпионате России: «Не знаю, о чём говорить, потому что не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд».

Мария тогда отреагировала скорее мудро, хотя в современных реалиях вряд ли её кто-то осудил бы за то, если бы она ответила жёстко, посоветовав мэтру быть уважительнее.

«Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами, мне известными, скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом — всё назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», — говорила фигуристка.

Мария Талалайкина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге в 21 год она объявила о завершении карьеры — после неудачной попытки смены спортивного гражданства на итальянское и возвращения в Россию. В Италии у Талалайкиной не получилось: она рассказывала о накатившей апатии и приняла решение не биться до конца.

Хотя сезон-2023/2024 в России начался довольно оптимистично: Маша заняла пятое место на Мемориале Панина-Коломенкина и призналась, что получает удовольствие от выступлений. Тогда она даже планировала попробовать в конце сезона четверной лутц, но дальнейшие результаты, видимо, заставили отказаться от таких планов.

Она в любом случае не хватала с неба звёзд — но наверняка предпочла бы не запомниться широкой аудитории вовсе, чем остаться в памяти болельщиков той, кого назвала «говном» великая Татьяна Тарасова. Может быть, у великого тренера всё же должны быть границы?