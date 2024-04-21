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Тарасова назвала главную российскую фигуристку России на сегодняшний день

Тарасова назвала главную российскую фигуристку России на сегодняшний день
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала главную российскую фигуристку России на сегодняшний день. Она выделила чемпионку мира и Европы 2015 года, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву.

«Главная — Лиза Туктамышева, потому что очень долго и давно. Честь и хвала, что она сохраняется свои способности и возможности делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом. Хореографически она очень улучшилась», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Напомним, в прошедшем сезоне Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере. 14 апреля она дебютировала в парном катании с серебряным призёром Олимпийских игр в командном турнире, бронзовым призёром чемпионата мира и Европы Александром Энбертом на шоу Ильи Авербуха «Кармен».

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