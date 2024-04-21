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«Лучше её и сейчас нет». Тарасова — о победе Загитовой на Олимпиаде

«Лучше её и сейчас нет». Тарасова — о победе Загитовой на Олимпиаде
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Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вспомнила победу Алины Загитовой на Олимпиаде 2018 года. Тогда, по мнению многих фанатов и специалистов, Тарасова, комментировавшая соревнования, явно испытывала симпатии к позднее занявшей второе место Евгении Медведевой.

— В противостоянии Медведевой и Загитовой было ощущение, что ваши симпатии были на стороне Жени.

— Ну, может быть, какая-то привычка, что Женя вот первая и первая. За этот путь, который она прошла до этого, она могла выиграть. Это было непринципиально для Загитовой. Но выиграла Загитова — она прекрасная. Прекрасная.

— Загитова оказалась самой стабильной из всех девочек Этери, она, получается, самая титулованная российская одиночница.

– Лучшее её прям не было. Лучше её и сейчас нет.

— Никогда этих перебежек не было от тренера к тренеру. И есть ощущение, что она единственная из тех, кто Этери благодарен.

— Она очень хорошо себя ведёт. У неё родители очень грамотные, папа тоже тренер.

— Есть ли шансы у Загитовой вернуться в большой спорт?

— Я думаю, никто из них не будет возвращаться. Ты уже это сделал, ты уже был. Есть жизнь, а есть спорт, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

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