Тарасова: я тепло вспоминаю про Америку, хоть у нас в стране это не принято

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своих взаимоотношениях с представителями американского фигурного катания.

«Я тепло вспоминаю про Америку, хоть у нас в стране это не принято. Но что же мне делать, если они так хорошо ко мне относились? Я работала, они мне давали лёд, любили нас. Мы от них уезжали на соревнования, к ним приезжали обратно. Много народу там тренировала. Это были счастливые годы.

У меня же здесь не было катка. Я где с мальчишками-то каталась? А там у меня был свой лёд. Это непостижимо. Как это так получилось, что они мне дали лёд? Для чего? Непонятно. Мальчики остались там работать потом. Они бы остались работать здесь, но здесь у меня не было льда. Об этом вообще никто не помнит», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.