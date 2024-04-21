«Я столько нахлебалась за это, лучше бы помолчала». Тарасова — о критике Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об обвинениях Этери Тутберидзе, которые были вызваны словами Тарасовой об особенностях попадания допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее тренер заявляла, что подобную таблетку спортсмену мог дать только тренер.
— Вы выступили с критикой Этери Тутберидзе в контексте ситуации с Валиевой. Вы сказали, что эту таблетку мог дать только тренер.
— Ой… Даже не хочу об этом говорить, честно. Я уже столько нахлебалась за это, что лучше бы я помолчала.
— За последние годы это самый резонансный случай. Для нас, для обывателей, это всё выглядит как невероятная несправедливость. Но насколько это несправедливо, мы тоже не можем понять. С профессиональной точки зрения, наверное, там действительно что-то нашли?
— Если бы не нашли, так не печатали бы.
— Получается, это всё-таки чья-то большая ошибка?
— Получается, что так.
— Кто обычно за это отвечает?
– Не буду про это говорить, не мой вопрос. Не буду больше про это говорить, уже сказала.
— Вы верите, что Валиева может вернуться в большой спорт?
– Не знаю. Как сможет, не поправится ли очень сильно, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.