«Я столько нахлебалась за это, лучше бы помолчала». Тарасова — о критике Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об обвинениях Этери Тутберидзе, которые были вызваны словами Тарасовой об особенностях попадания допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее тренер заявляла, что подобную таблетку спортсмену мог дать только тренер.

— Вы выступили с критикой Этери Тутберидзе в контексте ситуации с Валиевой. Вы сказали, что эту таблетку мог дать только тренер.

— Ой… Даже не хочу об этом говорить, честно. Я уже столько нахлебалась за это, что лучше бы я помолчала.

— За последние годы это самый резонансный случай. Для нас, для обывателей, это всё выглядит как невероятная несправедливость. Но насколько это несправедливо, мы тоже не можем понять. С профессиональной точки зрения, наверное, там действительно что-то нашли?

— Если бы не нашли, так не печатали бы.

— Получается, это всё-таки чья-то большая ошибка?

— Получается, что так.

— Кто обычно за это отвечает?

– Не буду про это говорить, не мой вопрос. Не буду больше про это говорить, уже сказала.

— Вы верите, что Валиева может вернуться в большой спорт?

– Не знаю. Как сможет, не поправится ли очень сильно, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.