Тарасова заявила, что не понимает решения Родниной перестать общаться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не понимает решения трёхкратной чемпионки Ирины Родниной перестать общаться. Напомним, в 1970-х Тарасова была тренером Родниной и её партнёра Александра Зайцева. Однако в 2021 году Роднина сообщила, что «давно из своей жизни вычеркнула» бывшего наставника.

«Да не нужна эта благодарность. Она, наверное, считает, что ей все должны благодарность. Она большая спортсменка, никто у неё этого не отнимает. Ой, как я не хочу про Роднину говорить! Мне непонятно, с чего она вдруг. Ничего не могло случиться. Я вообще не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Это как-то… Ну не хочу об этом говорить. Есть ли догадки, почему так происходит? Нет! Вот клянусь – нет. Ей, наверное, кто-то что-то сказал», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.