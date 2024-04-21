Тарасова: то, что Костомаров катается, показывает его характер олимпийского чемпиона

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вспомнила ситуацию Романа Костомарова. Напомним, в 2023 году фигурист перенёс ампутацию конечностей на фоне осложнений после пневмонии. По словам специалиста, только настоящие олимпийские чемпионы способны пережить подобное и продолжать выступать в шоу, как это сейчас делает Костомаров.

— Про Костомарова.

— Понятно, что жизнь будет не сахар.

— Но вам кажется, неправильно искать виноватых?

— Нет, неправильно. Не нужно искать виноватых.

— Ни среди врачей, нигде?

— Нет. Среди врачей уж тем более. Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом. Надежды не было.

— По-другому никак нельзя было поступить?

— Никак.

— Катание в лютый мороз простуженного человека — насколько это соответствует технике безопасности?

— Мы все так. Мы даже не обращаем на это внимания, что есть то есть. Оксанка (Домнина. — Прим. «Чемпионата») грандиозная, конечно, жена его. Правильного он себе человека выбрал по жизни. Я сейчас Лёшке Ягудину звонила, он говорит: «Вот, Костомаров рядом сидит». Я говорю: «Как? Он говорит: ну как, на гастролях уже».

— Это тоже характер олимпийского чемпиона?

— Конечно. Вот такие они, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.