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Валиева сообщила о переносе даты выхода совместной песни с Мией Бойкой

Валиева сообщила о переносе даты выхода совместной песни с Мией Бойкой
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Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что совместный фит с Мией Бойкой, который они планировали выпустить 26 апреля в день рождения фигуристки, будет выпущен позже. Точная дата на данный момент неизвестна.

«Мы с Мией Бойкой должны были выпустить фит 26 апреля, но пока что решили немножко попридержать это»,— сказала Валиева на стриме, который провела сегодня, 21 апреля, для китайских болельщиков на платформе Douyin.

Фигуристка добавила, что хочет побольше позаниматься вокалом, чтобы всё в песне было по-настоящему качественно исполнено.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. Теперь фигуристка активно принимает участие в сторонних от спорта проектах — участвует в разных телешоу, записывает песни, выступает на форумах.

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