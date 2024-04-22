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Валиева назвала предметы, которые она выбрала для сдачи ЕГЭ

Валиева назвала предметы, которые она выбрала для сдачи ЕГЭ
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Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что планирует поступать в университет. Спортсменка назвала предметы ЕГЭ, которые она выбрала для сдачи.

«Да, планирую в несколько вузов поступать. Сейчас буду сдавать четыре предмета на ЕГЭ. Английский, обществознание, биология… Такие интересные предметы», — сказала Валиева во время прямого эфира в социальных сетях.

Также фигуристка добавила, что хочет побольше позаниматься вокалом. Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. Теперь фигуристка активно принимает участие в сторонних от спорта проектах — участвует в разных телешоу, записывает песни, выступает на форумах.

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