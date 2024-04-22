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Железняков: открытием года для меня стал Малинин — человек наших кровей

Железняков: открытием года для меня стал Малинин — человек наших кровей
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Хореограф Алексей Железняков, долгое время работавший в штабе Этери Тутберидзе, признался, что был поражён выступлениями американского фигуриста Ильи Малинина в минувшем сезоне.

«Меня очень удивил Малинин – человек наших кровей. Он впечатлил меня своими прокатами со сложнейшими элементами. Прыгнуть четверной аксель на соревновании дорогого стоит. Малинин точно стал для меня неким открытием», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, Малинин стал победителем чемпионата мира в мужском одиночном катании. Турнир, на котором 19-летний американец завоевал титул, прошёл в Монреале (Канада). Малинин установил мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Также в сезоне-2023/2024 Малинин одержал победу на финале Гран-при в Пекине (Китай).

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