Стал известен состав участников в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном»

5 мая в Санкт-Петербургском государственном ледовом театре состоится гала-концерт на льду в постановке Ильи Авербуха «Любимые песни о главном». Об этом сообщает alloshow.

По информации источника, в ледовом шоу примут участие:

— Роман Костомаров;

— Оксана Домнина;

— Марк Кондратюк;

— Елизавета Туктамышева;

— Пётр Гуменник;

— Максим Шабалин;

— Мария Петрова и Алексей Тихонов;

— Полина Тихонова;

— Албена Денкова и Максим Ставиский;

— Евгения Тарасова и Владимир Морозов;

— Софья Самодурова;

— Анастасия Мишина и Александр Галлямов;

— Александра Степанова и Иван Букин;

— Екатерина Миронова и Евгений Устенко и другие.

Программа мероприятия будет включать любимые песни XX века от Великой Победы до начала 90-х и виртуозное фигурное катание под живое вокальное сопровождение звёзд сцены.