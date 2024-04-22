Стал известен состав участников в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном»

5 мая в Санкт-Петербургском государственном ледовом театре состоится гала-концерт на льду в постановке Ильи Авербуха «Любимые песни о главном». Об этом сообщает alloshow.
По информации источника, в ледовом шоу примут участие:
— Роман Костомаров;
— Оксана Домнина;
— Марк Кондратюк;
— Елизавета Туктамышева;
— Пётр Гуменник;
— Максим Шабалин;
— Мария Петрова и Алексей Тихонов;
— Полина Тихонова;
— Албена Денкова и Максим Ставиский;
— Евгения Тарасова и Владимир Морозов;
— Софья Самодурова;
— Анастасия Мишина и Александр Галлямов;
— Александра Степанова и Иван Букин;
— Екатерина Миронова и Евгений Устенко и другие.
Программа мероприятия будет включать любимые песни XX века от Великой Победы до начала 90-х и виртуозное фигурное катание под живое вокальное сопровождение звёзд сцены.