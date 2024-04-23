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ISU опубликовал проект изменений в правилах оценивания элементов

ISU опубликовал проект изменений в правилах оценивания элементов
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте опубликовал проект изменений в правилах оценивания элементов в следующем сезоне.

Согласно проекту, в одиночном и парном катании ойлер будет считаться прыжком, не имеющим стоимости, слот прыжка он занимать не будет. В короткой программе его исполнять будет нельзя, в произвольной можно только один раз.

В парном катании прыжковые комбинации могут состоять только из двух прыжков.

Хореографическое вращение в одиночном катании должно состоять минимум из трёх оборотов, разрешены любые базовые и не базовые позиции. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз. Хореографические вращения в парном катании должны иметь не менее трёх оборотов. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.

Предложенные изменения будут рассмотрены на конгрессе ISU, который состоится в Лас‑Вегасе (США) с 10 по 14 июня.

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