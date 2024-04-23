Фигуристы Хабибуллина и Княжук перешли в группу тренера Мозер

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в парном катании, объявили о переходе в группу тренера Нины Мозер. Ранее российская спортивная пара тренировалась под руководством специалиста Сергея Доброскокова.

«Во-первых, мы хотим поблагодарить свой тренерский штаб за пять лет совместной работы. Этот сезон прошёл для нас неплохо, оцениваем его на 7 баллов из 10. Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход её команды к работе», — приводит слова Княжука ТАСС.

«Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти. Главное, что у нас с Ильёй есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат», — отметила Хабибуллина.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Хабибуллина и Княжук дважды становились серебряными призёрами этапов Гран-при России, а также заняли четвёртое место на чемпионате России.