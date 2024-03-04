Фигуристка Хабибуллина поделилась впечатлениями от участия в Кубке Первого канала

Российская фигуристка Наталья Хабибуллина, выступающая в парном катании вместе с Ильёй Княжуком, высказалась об участии в турнире за команду «белых», которую возглавляла олимпийская чемпионка Алина Загитова. По итогам соревнований «белые» стали третьими.

«Кубок Первого канала прошёл просто отлично. Спасибо нашей Федерации фигурного катания России за предоставленную возможность поучаствовать в таком крутом турнире. В нашей команде все очень тепло поддерживали друг друга, за что хочу сказать спасибо всем ребятам и, конечно же, нашему лучшему капитану Алине Загитовой», – приводит слова Хабибуллиной ТАСС.

Напомним, по итогам соревнований команда Анны Щербаковой набрала 129 баллов, команда Елизаветы Туктамышевой — 121 балл, команда Загитовой — 120 баллов.