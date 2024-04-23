Авербух — о Костомарове: каждый его выход на лёд — это заслуженные стоячие овации

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух поделился мнением о Романе Костомарове.

«Рома, безусловно, герой. Двух мнений быть не может. Каждый его выход на лёд — это заслуженные стоячие овации. Рома не стоит на месте. Иначе он не был бы Ромой. Он раскатывается, чувствует в себе уверенность. Мы уже задумываемся, чтобы летом в рамках наших сочинских гастролей Костомаров и его жена Оксана Домнина показали самостоятельный номер с элементами, которые Роман постепенно разучивает», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, 10 января 2023 года фигурист был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и впервые вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.