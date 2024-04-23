Энберт: с Туктамышевой классно в паре покатались в шоу «Кармен», это был новый опыт

Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт подвёл итоги минувшего сезона и рассказал о самом ярком воспоминании.

«В сезоне было много всего. Наверное, самое яркое, что осталось в памяти — это наше выступление «Кармен». Мы выступали в Перми, и это до сих пор осталось в памяти, мы с Лизой Туктамышевой там классно в паре покатались, это был новый опыт. Мы с ней давно дружим, ещё с тех пор, как я был одиночником. И вот мы наконец-то покатались в паре», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, фигуристка Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне. 27-летняя российская спортсменка взяла паузу в карьере.