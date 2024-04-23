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Энберт: мой путь в медиа складывается очень интересно, он мне нравится

Энберт: мой путь в медиа складывается очень интересно, он мне нравится
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Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт высказался о работе в медиа.

«Наше сотрудничество с Окко длится на протяжении года. У нас было много интересных выпусков, мы стараемся придумывать новые форматы. На Новый год мы делали новый формат, когда нас было четверо и мы обсуждали заголовки новостей. Сейчас у нас был выпуск с Александрой Трусовой, где мы пробовали парные элементы на льду, было очень интересно. Мне очень приятно, что Окко даёт платформу для того, чтобы мы обсуждали фигурное катание. Очень приятно, что они открыты для новых идей, они помогают нам их реализовывать. Мой путь в медиа складывается очень интересно, он мне нравится», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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