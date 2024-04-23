Энберт рассказал о любимых интервью, которые он взял

Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт рассказал, какими интервью гордится больше всего.

«Сложно сказать, они все настолько разные. Мне очень нравится наш новогодний выпуск, именно по формату, и выпуск с Александрой Трусовой, потому что мы добавили туда лёд — это очень органично влилось в шоу о фигурном катании. Есть ли собеседники мечты для интервью? Много! Мы работаем всего один сезон, кто-то из тех, кого мы приглашали, не смог прийти. Ещё много с кем хочется сделать интервью, кого-то одного не выделить. Целая россыпь бриллиантов, с которыми хотелось бы пообщаться. Работы ещё очень много! Это только начало», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.