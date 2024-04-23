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Энберт рассказал о любимых интервью, которые он взял

Энберт рассказал о любимых интервью, которые он взял
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Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт рассказал, какими интервью гордится больше всего.

«Сложно сказать, они все настолько разные. Мне очень нравится наш новогодний выпуск, именно по формату, и выпуск с Александрой Трусовой, потому что мы добавили туда лёд — это очень органично влилось в шоу о фигурном катании. Есть ли собеседники мечты для интервью? Много! Мы работаем всего один сезон, кто-то из тех, кого мы приглашали, не смог прийти. Ещё много с кем хочется сделать интервью, кого-то одного не выделить. Целая россыпь бриллиантов, с которыми хотелось бы пообщаться. Работы ещё очень много! Это только начало», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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