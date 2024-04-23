Куница — о Косторной: на льду мы настолько знаем друг друга, что это порой мешает

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Алёной Косторной, ответил на вопрос, помогает ли спортивному прогрессу то, что спортсмены являются парой не только на льду, но и в жизни.

«Понятно, что мы устаём, особенно в период высоких физических нагрузок, — оба на нервах. На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает. Периодически, конечно, устаём от друг друга. Врать не буду.

Как разгружаюсь морально? Занимаюсь своими делами, отдельно тренирую спортсменов, потом прихожу домой и всё нормально.

Кто больше берёт на себя в нашей паре? В силу опыта — Алёна. У неё большой бэкграунд, я прислушиваюсь к ней. В плане технических вещей она, конечно, принимает мою позицию.

Алёна более эмоциональная. «Потушить огонь» удаётся не всегда, но чаще всего получается. За счёт чего? Ну, общение и понимание философии человека. Иногда нужно не реагировать в ответ, например», — приводит слова Куницы «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2023/2024 стал первым для спортивной пары Косторная/Куница. Фигуристы выступили на двух этапах российского Гран-при, где заняли четвёртое и пятое места. На чемпионате России 2024 года в Челябинске спортсмены показали девятый результат.

Позднее Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время. Из-за этого спортсмены были вынуждены отказаться от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024.