Куница — о детях: Алёна больше хочет девочку. Я не против, но хочу мальчика

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Алёной Косторной, рассказал, ребёнка какого пола он больше хочет.

«Кого больше хотим — мальчика или девочку? Обсуждали, но не на ближайшую перспективу. Алёна больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика.

Что могу ответить на то, что многие пишут: «Куница — «каблук»? Да (смеётся), я даже шутил об этом. Стараюсь делать то, что Алёна просит, ведь я люблю её. Если мне нужно помочь своей жене в чём-то — я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я — «каблук», — приводит слова Куницы «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2023/2024 стал первым для спортивной пары Косторная/Куница. Фигуристы выступили на двух этапах российского Гран-при, где заняли четвёртое и пятое места. На чемпионате России 2024 года в Челябинске спортсмены показали девятый результат.

Позднее Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время. Из-за этого спортсмены были вынуждены отказаться от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024.