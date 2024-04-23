Нина Мозер прокомментировала переход пары Хабибуллина/Княжук в свою группу

Тренер Нина Мозер, к которой сегодня, 23 апреля, перешли призёры этапов Гран-при России Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, высказалась о перспективах работы с парой. По мнению специалиста, это не только интересное сотрудничество, но и личный вызов для самой Мозер, давно не тренирующей спортсменов уровня сборной России.

«Наташа и Илья настроены на результат. И, как мне кажется, это самое главное — они готовы прибавлять. Ребята прошли серьёзную школу Сергея Доброскокова, у них прекрасная база и хорошие перспективы для роста. Для меня это тоже определённый вызов. Ни для кого не секрет, что не так давно я не планировала серьёзно возвращаться к тренерской деятельности. Но здесь сложилось все — и их желание работать, и настрой команды наших тренеров. Мы готовы включиться в этот процесс, готовы приглашать ведущих российских специалистов для работы с Наташей и Ильёй», — приводит слова Мозер ТАСС.

Напомним, в сезоне 2023/24 Хабибуллина и Княжук неудачно выступили на главных стартах сезона — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, заняв четвёртые места. Спортсмены пропустили в тройку сильнейших пермские пары, тренирующиеся под руководством Павла Слюсаренко, которых выигрывали на этапах Гран-при России.