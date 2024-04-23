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USADA поставило вопрос, оповестило ли ВАДА арбитров CAS по делу Валиевой

USADA поставило вопрос, оповестило ли ВАДА арбитров CAS по делу Валиевой
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Антидопинговое агентство США (USADA) в своём заявлении поставило вопрос о том, оповестило ли Всемирное антидопинговое агентство (WADA) арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой об инциденте с положительными допинг-тестами китайских пловцов.

«ВАДА не оповестило других спортсменов в Китае и во всём мире о риске положительного анализа на триметазидин, полученного на загрязнённой кухне. Если они не знают источника, но поверили в историю, полученную от китайской службы безопасности, ВАДА должно было предупредить всех спортсменов и антидопинговые организации. Была ли предоставлена информация по этому делу арбитрам Валиевой в ходе судебного разбирательства?» — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

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