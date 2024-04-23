Фигуристка Обласова: мы со Слуцкой жутко конфликтовали, нас сталкивали лбами

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной рассказала, почему перешла из группы Жанны Громовой к Елене Чайковской, в наши дни являющейся главным тренером сборной России по фигурному катанию. По словам спортсменки, проблема заключалась в сложных взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, которая также тренировалась в группе Громовой.

— Из-за чего и когда вы перешли от Громовой к Елене Чайковской?

— Я не очень хорошо помню, почему ушла от Громовой. Скорее всего, потому что у меня был очень сильный конфликт со Слуцкой. Мы жутко конфликтовали. Нас сталкивал лбами сам тогдашний президент Федерации фигурного катания (ФФККР) Валентин Писеев. У Иры шёл переходный возраст: она поправилась, у неё не получались сложные прыжки, началась раскоординация. А я, напротив, в свои 12–13 лет прыгала самые сложные элементы, мне всё удавалось. Писеев приходил на каток проверять, в какой форме Слуцкая перед соревнованиями, а мы с ней на одном льду в одно время тренировались. И он всегда выделял меня, что провоцировало её на какие-то истерики, действия и так далее. Однажды атмосфера стала просто невыносимой. Я прекрасно понимала, кто такая пока я и кто уже Слуцкая. Мы по-доброму попрощались с Громовой и расстались.