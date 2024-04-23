Елизавета Осокина и Артём Грицаенко раскрыли свои отношения, опубликовав фото поцелуя

Призёры российских этапов Гран-при Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в парном катании, рассекретили свои романтические отношения. В личных социальных сетях фигуристы опубликовали фотографию поцелуя.

Фото: Личный архив фигуристов

Сейчас спортсмены проводят месячный отпуск между двумя сезонами в Египте.

Напомним, пара выступает вместе с августа 2022 года. Дуэт живёт в Перми и тренируется под руководством Павла Слюсаренко в СШОР «Старт».

Ранее Осокина жила и тренировалась в Москве, в том числе под руководством известного тренера Елены Буяновой. Первым партнёром спортсменки был Владислав Антонышев. Грицаенко долгое время занимался в Клубе фигурного катания Тамары Москвиной в тандеме с Жанной Медведевой, а позже с Екатериной Сторублевцевой под руководством Артура Минчука.