Мужское одиночное катание упростили зря. Из-за реформ Трусова смотрелась круче парней!

Пока настоящее женское одиночное катание регулярно становится темой для дискуссий, настоящее мужское особых переживаний будто не вызывает. Маленькие мальчики его не захватывали: никто в 15 лет не побеждал на Олимпиаде, да и в принципе так рано выходить во взрослые никто не спешил. К тому же исполнение четверных прыжков сильным полом как раз считается естественным явлением. И это логично: кому, как не парням, показывать невероятную сложность и раздвигать границы возможного?

Чистейшие выступления Нэйтана Чена и Ильи Малинина с шестью квадами, покорение четверного акселя последним — с настоящим мужским одиночным, на первый взгляд, полный порядок. Оно прогрессирует, и мы уже ждём, что в недалёком будущем кто-то продемонстрирует пятерной прыжок.

Однако нельзя забывать, что ещё на Олимпиаде в Пхёнчхане и чемпионате мира — 2018 одиночники катали произвольную на 30 секунд дольше и выполняли восемь, а не семь прыжковых элементов. Существенное упрощение, которое не сделало это вид лучше. Мы по-прежнему наблюдаем, как те или иные спортсмены не выкатывают свои постановки.

А между тем международный союз конькобежцев (ISU) планирует обсудить на летнем конгрессе очередное смягчение правил — сократить число обязательных прыжков у одиночников и одиночниц до шести.

Для мужского одиночного подобный поворот событий — всё равно что трагедия. Фигуристы не станут стабильнее, они просто привыкнут, что от них требуют меньше, и быстро забудут о прежней технической сложности.

Как мужчинам снизили сложность

Реформы 2018 года в фигурном катании большинству запомнились «правилом Загитовой». Победа 15-летней Алины на Олимпийских играх в Пхёнчхане толкнула чиновников ISU запретить давать надбавку за все прыжки во второй половине программы и дополнительно поощрять не более чем за три прыжковых элемента. Но в действительности куда более значимым изменением являлось облегчение задачи мужчинам в произвольной. С сезона-2018/2019 её длительность составила четыре минуты (+/− 10 секунд) вместо 4 минут 30 секунд (+/− 10 секунд), а количество обязательных прыжков с восьми урезали до семи.

Сделали это якобы во благо. Чтобы спортсмены не выдыхались под конец выступления и в целом катались стабильнее. Такая проблема, безусловно, существовала. И существует до сих пор. Если взглянуть на общее число ошибок на прыжках у участников Игр-2018 и Игр-2022 в произвольной программе, то лучше так и не стало. Более того: в Пхёнчхане неудачных прыжков было 46, а в Пекине — 47. И в том, и в другом случае произвольную катали по 24 человека.

Нэйтан Чен на ОИ-2022 Фото: Simon Bruty/Getty Images

Да, Нэйтан Чен завоевал золото в 2022-м, идеально исполнив все семь прыжков, а в 2018-м не справился с четверным флипом. Но подвела его тогда не эта единственная ошибка в произвольной, а тотально неудавшаяся короткая программа. К тому же коварный флип стоял у него третьим элементом, и после него он без проблем сделал ещё три квада, тройной аксель и под занавес – каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова. Оставь ISU прежние правила, нет сомнений, что в Пекине он смог бы чисто откататься и с восемью прыжками. Потому что он из тех, кто добивается, а не жалуется на непосильность задачи.

Сокращение времени и прыжковой нагрузки в мужском одиночном, скорее, привело к расслаблению спортсменов. Забыть, что такое находиться на льду ещё 30 секунд и откуда взять энергию на восьмой прыжок — дело нехитрое, но бессмысленное. К «хорошему» быстро привыкаешь. Не успеешь оглянуться, как выкатать постановку с семью прыжками станет не меньшей запарой.

Мужчин напрасно уравнивают с женщинами

Пошло ли на пользу упрощение правил, например, Михаилу Коляде и Дмитрию Алиеву? Едва ли. Вспоминая, в какие «качели» превращались их выступления на стартах в последние годы, понимаешь, что и уменьшение прыжков в произвольной до шести этого не изменит. И тем более не мотивирует Коляду вернуться обратно в большой спорт после приостановки карьеры. Единственное, чего добился ISU, снизив сложность произвольной у мужчин — это сжатие длительности состязаний. Это хорошо для повышения привлекательности трансляций турниров по ТВ. Но для самого спорта — плохое решение. По сути, деградация.

Сильная половина человечества на то и сильная, чтобы преодолевать более серьёзные барьеры, брать более высокие вершины. Чисто физически у мужчин на это больше возможностей, чем у женщин. Странно и глупо уравнивать их. А именно это произошло в 2018 году.

Неслучайно произвольная Александры Трусовой на Играх в Пекине по базовой сложности превосходила произвольную Нэйтана Чена. Девушка замахнулась на более крутой контент, чем парень, который на тот момент демонстрировал самый убойный контент среди всех одиночников.

Саша, безусловно, уникальная фигуристка, и её случай всё же исключение. Тем не менее факт остаётся фактом: с мужчин сняли нагрузку, которая вовсе не была для них лишней и отличала от девочек. Придавала весомости их дисциплине. Не все же парни прыгают по несколько четверных, кто-то и вовсе катается без них. И это не зависит от того, сколько в программе обязательных прыжков.

Александра Трусова на ОИ-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тот же Джейсон Браун так и катается без квадов. Радует лишь тройным акселем. Катается великолепно, сражает изумительными линиями, грацией, прекрасной растяжкой. Но это практически женское одиночное. Ему даже не требуется в произвольной продержаться дольше и прыгнуть больше, чем коллегам прекрасного пола. Разве это правильно? Разве это тот путь, по которому должно идти развитие в большом спорте? В мужском спорте?

Самое печальное, что если бы сейчас, наоборот, вернули мужчинам восемь прыжков в произвольной программе и добавили к ней 30 секунд, то очень немногим удалось бы спокойно адаптироваться к изменениям. Хотя не так уж давно это считалось нормой.

А вот если количество прыжков всё-таки сократят до шести, то спортсмены очень быстро привыкнут к «хорошему». Стабильнее кататься не станут, потеряют былую выносливость и способность напрягаться чуть больше, чем раньше. Мужчины в принципе склонны расслабляться больше, чем девушки. А заставить их потрудиться — несколько сложнее.

Снижать планку для одиночников с сезона-2018/2019 было огромной ошибкой. Остаётся надеяться, что ISU не совершит ещё бо́льшую на конгрессе этим летом.