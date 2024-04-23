Фигуристка Обласова рассказала, как ей открутили шурупы на коньке в группе со Слуцкой

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной вспомнила неприятную историю, когда ей открутили шурупы на коньке. В то время она каталась в группе Жанны Громовой, у которой тогда же занималась и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

— Вы не раз упоминали, что соперничество на тренировках проявлялось очень ярко, приводило к конфликтам. У вас же есть какая-то неприятная история с открученными шурупами на коньке?

— Это происходило неоднократно, такое случалось много раз. У меня накопилось немало подобных историй за период, когда я каталась в группе со Слуцкой. Никаких камер на катке и прочего не было, поэтому в той ситуации с открученными шурупами я не могла посмотреть какие-то записи, чтобы узнать, кто это сделал. Но никто, кроме неё, не мог это совершить. На заходе в прыжок у меня ушло лезвие, я упала и сломала ногу.

Полное интервью с Кристиной Обласовой выйдет на «Чемпионате» в среду 24 апреля в 10:00 мск.