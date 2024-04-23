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Чемпионка мира среди юниоров 2001 года оценила вероятность возвращения Валиевой

Чемпионка мира среди юниоров 2001 года оценила вероятность возвращения Валиевой
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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной ответила на вопрос о том, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева вернуться в большой спорт после дисквалификации за нарушение допинговых правил.

— По вашему мнению, вернуться на соревнования спустя полтора года с небольшим, которые остались Валиевой от четырёхлетней дисквалификации, реально?

— Да, вполне. Всё зависит от её характера и желания. Почему нет? Она же молодая. Если ей хватит воли и силы, если она захочет, то всё получится.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а Валиеву — званий чемпионки Европы, России, чемпионки России по прыжкам и медалей этапов Гран-при России.

Теперь самое большое достижение Валиевой — победа на чемпионате мира среди юниоров 2020 года.

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