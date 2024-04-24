Фигуристка Обласова — о переломе Щербаковой в 13 лет: Может, ей кто-то что-то открутил

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной рассказала, что, возможно, травма олимпийской чемпионки, чемпионки мира, Европы и России Анны Щербаковой, которую она получила в 13 лет, была неслучайной. По словам спортсменки, с ней в подростковые годы также произошла ситуация, когда ей специально открутили шурупы на коньке.

— Анна Щербакова тоже в 13 лет сломала ногу. Но она всё же просто неудачно упала после прыжка на тренировке, а вас буквально подставили — просто кошмар какой-то!

— Да, но, кто знает? Может, ей тоже кто-то что-то открутил. История умалчивает. Не все ведь такие откровенные, как я. Большинство ничего не рассказывает, чтобы никого ни в чём не обвинять. Я в своей жизни давала много интервью, и потом все удивлялись: «Да как ты могла такое сказать про тренера?» Но я всегда говорила правду, это мой принцип.