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«Чтоб ты ноги переломала». Фигуристка Обласова вспомнила ссоры со Слуцкой

«Чтоб ты ноги переломала». Фигуристка Обласова вспомнила ссоры со Слуцкой
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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова вспомнила сложные взаимоотношения с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, с которой они вместе тренировались в группе Жанны Громовой.

«Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня ещё получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала». Всё в таком духе. Постоянно кто-то кому-то делал какие-то пакости. Резали платье перед соревнованиями, коньки воровали. Когда я тренировалась в ЦСКА, у меня украли коньки, оказалось, их выбросили в пруд!» — сказала Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Ранее спортсменка добавила, что именно в группе со Слуцкой ей специально открутили шурупы на коньке.

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